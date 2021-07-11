الصحة العراقية تنفي وجود حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى

نفى مسؤول بوزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وجود حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترفع حتى الآن أية توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "هناك صعوبة في تطبيق الحظر، كونه لم يؤثر بشكل كبير في معدل الإصابات، وأن الحظر يكون في الشوارع فقط، وليس في المرافق التي تشهد زخماً".

وشدد عبد الأمير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك التزام بالإجراءات الوقائية فمن الممكن مزاولة جميع النشاطات.