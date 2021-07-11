الخطوط الجوية التركية ترفع أجور الموظفين وسط آمال في انتعاش حركة الطيران

قررت الخطوط الجوية التركية زيادة أجور الموظفين في يوليو، حيث أدى تخفيف قيود فيروس كورونا في العديد من الدول إلى زيادة الآمال في انتعاش أسرع في مجال الطيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت الشركة في بيان إن رواتب كل من الموظفين المحليين والأجانب العاملين على الطرق الدولية تمت زيادتها بنسبة 10 % كحد ادنى فوق معدل التضخم.

وأشارت الشركة إلى تخفيف قيود كورونا على مستوى العالم والتفاؤل الحذر بشأن برامج التطعيم، مع مراعاة التضحيات التي قدمها الموظفون خلال الجائحة. وكانت الخطوط الجوية التركية من أولى شركات الطيران الكبرى التي تحقق أرباحا هذا العام بعد زيادة إيرادات الشحن.

وأعلنت الشركة عن صافي دخل للربع الأول قدره 5ر50 مليون دولار ، أو 438 مليون ليرة، حتى في ظل انخفاض المبيعات، مقارنة بتكبد خسائر قبل عام. وفاقت الأرباح تقديرات المحللين.

ومنحت الشركة العام الماضي الطيارين الأجانب إجازة غير مدفوعة الأجر للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا على مواردها المالية.