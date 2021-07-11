 سيارة تصطدم بحشد من المواطنين في سوق بالنمسا وتصيب 12 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيارة تصطدم بحشد من المواطنين في سوق بالنمسا وتصيب 12 شخصا

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 7:44 م

أصيب 12 شخصا، اليوم الأحد، بعدما صدمت سيارة مسرعة حشدا من المواطنين في سوق ببلدة سانت فلوريان، القريبة من مدينة لينتس شمال النمسا.

وأفادت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، بأن من بين المصابين خمسة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب السبعة الآخرون بجروح طفيفة، ومن بينهم قائد السيارة البالغ من العمر 86 عاما.

وذكرت الصحيفة أن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 13 شخصًا في الحادث، لكن السلطات عدلت هذا الرقم لاحقًا.

وفي الوقت الحالي، يشتبه في أن يكون قائد السيارة المسن قد ضغط على دواسة الوقود عن طريق الخطأ بدلًا من أن دواسة المكابح، وفقًا للصحيفة.

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