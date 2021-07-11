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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.73جنيه البيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 18.53 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 10 قروش ليسجل 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي قرشين ليسجل 51.87 جنيه للشراء، كما تراجع قرشا واحدا لسعر البيع ليسجل 52.33 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو 7 قروش ليسجل 18.47 جنيه للشراء، كما ارتفع 12 قرشا بسعر البيع ليسجل 18.67 جنيه للبيع، واستقر سعد الجنيه الإسترليني عند 21.49 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع 16 قرشا ليسجل 21.86 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 49.13 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشين ليسجل 52.23 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو 7 قروش ليسجل 18.47 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع 12 قرشا ليسجل 18.67 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشين ليسجل 21.49 جنيه للشراء، وارتفع 16 قرشا لسعر البيع ليسجل 21.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 49.13 جنيه، كما ارتفع سعر البيع قرشين ليسجل 52.23 جنيه.