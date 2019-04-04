طارق شوقي: أحكمنا السيطرة على تسريب الامتحان لأول مرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تسعى لبناء الإنسان وخلق أجيال متعلمة ولديها مهارات تمكنها من الحفاظ على النمو الذي تستهدفه في كل المجالات، وفي المقابل تغلغل نظام قائم على حصد الدرجات والحصول على مقعد في الجامعة بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن هناك مقاومة لتطوير التعليم في مصر لتضرر المصالح المادية للكثيرين كأصحاب الدروس الخصوصية.

وأوضح أن معظم الطلاب لم يستفيدوا من تجارب الامتحانات في الصفين الأول والثاني الثانوي لأنهم كانوا لا يذاكرون سوى في ليلة الامتحان، ذاكرًا أنه يوجد عدد لا بأس به من الطلاب المستفيدين من التجربة.

وذكر أنه لأول مرة تحكم السيطرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى إدعاء البعض كذبًا وتزويرًا تسريب الامتحان الخامسة صباح أمس، وآخرين يروجون أنهم لديهم امتحان اليوم ويبيعونه للطلاب.

وأشار إلى وضع تعليمات إدارية للجان من داخل غرفة العمليات بأن أي تأخير في تسليم الامتحان يتم تعويضه للطلاب، متوجهًا برسالة إلى أولياء الأمور: «لا تلتفتوا إلى أي أخبار عن غش أو التسريب لأنها لن تؤثر على أولادكم».

ولفت إلى ضرورة التركيز وإدارة الوقت خلال الامتحان وحل أكبر عدد من الأسئلة بطريقة صحيحة، مضيفًا أن مسألة التصحيح فنية ولا تخص أولياء الأمور أو الطلاب.

