قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضرب المثل للنظرة بعيدة المدى والرؤية الحكيمة والمعرفة الواسعة لرجل الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أن السيدة جيهان السادات مرتبطة بالرئيس الراحل أنور السادات باعتباره مناضل وطني يسعى لتحرير بلده من الذل والمهانة، موضحًا أنها لم يهمها أي شيء ولم تنظر للجاه أو المنصب.

وذكر أن الراحلة جيهان السادات عاشت حياتها تساعد زوجها في كل أموره وتشاركه كل مشكلاته، مشيرًا إلى تربيتها لأولادها على المثل القيمة والعظيمة.

وأشار إلى وطنيتها ودورها في إنشاء مؤسسة الوفاء والأمل وتقديم الدعم لمصابي الحرب عام 1973، فضلًا عن تدريسها للسلام في العديد من الجامعات، وكذلك دورها في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصول المرأة على حقوقها.

وأوضح أن منح وسام الكمال للسيدة جيهان السادات يعد إحدى القرارات الصائبة الحكيمة، خاصة وأن السيدة جيهان السادات نموذج للأم المثالية، معقبًا: «جيهان السادات كانت عين الرئيس على أشقائه وأخواته وبناته وتنقل أي مشكلة للرئيس وتعمل شخصيًا لحلها، مع العلم أنها كانت تبعد أي مشكلات عن الرئيس لتوفر له التركيز».

وأكد أن السيدة جيهان السادات كانت قد أوصت بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، داعيًا لهما بالرحمة وسكن أعلى الجنات.

