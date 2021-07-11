سيلفا: الأرجنتين عطلت أسلحتنا في الشوط الأول

يرى تياجو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل أن منتخب الأرجنتين تمكنت من تكبيل أبرز الأسلحة الهجومية لمنتخب السامبا، خاصة في الشوط الأول من المباراة.

وحقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا 2021 بعد التغلب على منتخب البرازيل بهدف دون رد في مباراة النهائي التي جمعتهما فجر اليوم، الأحد، على ملعب ماراكانا التاريخي بالبرازيل.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها شبكة « ESPN Brasil» بعد المباراة: «في البداية يجب أن نهنئ خصومنا خاصة في الشوط الأول عندما قاموا بتحييدنا، الأرجنتين حيّدت أبرز لعباتنا وكان من الصعب للغاية قلب الوضع».

وأضاف: «في الشوط الثاني لم تكن هناك منافسة، حاول فريق واحد فقط لعب كرة القدم بينما ضيع الآخر الوقت كما كنا نعرف أنهم سيفعلون».

وتابع: «هذا ليس عذرًا، لم نفعل ما كان علينا القيام به بشكل أساسي في الشوط الأول، للأسف لم نحقق مرادنا».

كما انتقد اللاعب قيام الحكم الأوروجواياني استيبان أوستوخيتش بمنح «خمس دقائق» فقط من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.

وأوضح: «كان هناك احتمال بنسبة 50% لكل منتخب، وكان هناك لاعبان عظيمان في الفريقين (نيمار وميسي)، علاوة على أن الفريقين كانا على أتم الاستعداد».

وأتم: «الآن علينا أن نرفع رؤوسنا، لأن ميدالية وصيف البطل مدعاة للفخر أيضاً، كرة القدم هكذا وعلينا التعامل مع هذا الوضع».