قال الدكتور محمد أبو ستيت المدير العام للمركز الإعلامي لوزارة الأوقاف، إن قيمة صكوك الأضاحي في محافظات القاهرة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف بلغت 64.5 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء السبت، أن إقبال المواطنين على صك الأضحية راجع إلى ثقة المضحين في وزارة الأوقاف وتحديدًا في مشروع صكوك الأضاحي الذي يندرج في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن هذا المشروع يتسم بالنزاهة والشفافية، وأن التحصيل يتم من خلال جميع محافظات الجمهورية، والإعلان عما يتم تحصيله بشكل يومي، لافتًا إلى أن التوزيع يتم بعزة وكرامة على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية على مرأى ومسمع المواطنين.

وأشار إلى أن قيمة صك الأضحية تصل قيمته إلى 2000 جنيه، موضحًا أن تم توقيع بروتوكول بين وزارتي الأوقاف والتموين التي تتولى استيراد الأبقار الحية من السودان، ونص في البداية على استيراد 600 طن، ثم ارتفع إلى 1000 طن.

ونوه بأنه سيتم بدء توريد هذه العجول من اليوم الأحد، وذلك إلى مجزر أبو سنبل بمحافظة أسوان، ويبدأ الذبح مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى حتى غروب رابع أيام العيد، وذلك تحت إشراف بيطري وعلماء وزارة الأوقاف الموجودين أسوان باستمرار ويتابعون عملية الذبح بالكامل وأن تكون مطابقة للشريعة.

وأكد أنه يتم تبريد اللحوم بصورة مطابقة للمواصفات، ومن ثم نقلها إلى مجزر البساتين بالقاهرة، وهناك يتم تقطيعها وتعبئتها وتغلفتها وتجميدها لإيصالها المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.