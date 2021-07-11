اللجنة الأولمبية تعتمد الأندية والهيئات التي لها حق حضور الجمعية العمومية لتنس الطاولة

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اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تصنيف الهيئات الرياضية والتي لها حق حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لتنس الطاولة عن الموسم 2020/2021.

حيث أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا للاتحاد المصري لتنس الطاولة، متضمنا أسماء الهيئات الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

"النادي الأهلي – نادي الزهور – نادي مدينة نصر – نادي مصر للتامين – نادي الصيد – نادي طنطا – نادي أصحاب الجياد – نادي سموحة – نادي جزيرة الورد – نادي القناة – نادي التجديف – نادي دسوق – نادي دمنهور للألعاب الرياضية – نادي المعادي واليخت – نادي الشمس – نادي انبي – نادي الزمالك – نادي الإعلاميين – نادي الأولمبي – نادي الإسكندرية سبورتنج – نادي الحوار – نادي الإسماعيلي – نادي الرباط والانوار – نادي كفر الشيخ – نادي السكة الحديد بالزقازيق – نادي جيل المستقبل".