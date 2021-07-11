اللجنة الأولمبية تعتمد الأندية والهيئات التي لها حق حضور الجمعية العمومية لتنس الطاولة

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تصنيف الهيئات الرياضية والتي لها حق حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لتنس الطاولة عن الموسم 2020/2021.
حيث أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا للاتحاد المصري لتنس الطاولة، متضمنا أسماء الهيئات الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
"النادي الأهلي – نادي الزهور – نادي مدينة نصر – نادي مصر للتامين – نادي الصيد – نادي طنطا – نادي أصحاب الجياد – نادي سموحة – نادي جزيرة الورد – نادي القناة – نادي التجديف – نادي دسوق – نادي دمنهور للألعاب الرياضية – نادي المعادي واليخت – نادي الشمس – نادي انبي – نادي الزمالك – نادي الإعلاميين – نادي الأولمبي – نادي الإسكندرية سبورتنج – نادي الحوار – نادي الإسماعيلي – نادي الرباط والانوار – نادي كفر الشيخ – نادي السكة الحديد بالزقازيق – نادي جيل المستقبل".