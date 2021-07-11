هالة فاخر تقدم أولى حلقات «كلام فاخر» عبر فضائية «الحدث اليوم» أول أغسطس

تستعد الإعلامية هالة فاخر، لتقديم أولى حلقات برنامج «كلام فاخر»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، في الأول من شهر أغسطس المقبل، من الثلاثاء إلى الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وبدورها قالت هالة فاخر، مقدمة البرنامج، إن البرنامج اجتماعي ويستهدف مناقشة كل القضايا المجتمعية بهدف تعزيز الجهود المقدمة من الجهات المعنية بالدولة للأسرة في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاستقرار الأسري؛ بالإضافة إلى فتح مجال الاستشارات الأسرية، وإبراز أفضل الممارسات الإيجابية وقصص النجاح في مجال الاستقرار الأسري، والاستفادة من مختلف التجارب، وترسيخ مبادئ التلاحم الاجتماعي، من خلال استضافة الخبراء والمختصين في المجال الأسري والاجتماعي؛ فضلا عن استضافة الأطباء في مختلف التخصصات لتقديم كل ما تحتاجه الأم منذ بداية الحمل مرورا بشهور الحمل حتى عملية الولادة؛ مرورا بمراحل حياته المتنوعة وطرق تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم في مرحلة المراهقة؛ التي تتطلب الحب والنصح والإرشاد؛ لأنها من أخطر المراحل.