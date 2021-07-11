الصحة: 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال الأطفال مصابي الضمور العضلي

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لتقييم حالات ضمور العضلات والتي تضم أعضاء من وزارة الصحة ومن الجامعات والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بدأت أول اجتماع لها ودرست بعض الملفات المقدمة للحالات المرضية.

وأضاف في تصريح لقناة "أون تي في" مساء اليوم الأحد، أن اللجنة وجهت بعض الحالات للبدء في العلاج، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة خصصت 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات من الأطفال بمختلف أعمارهم وتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال إتاحة العلاج الجيني في تلك العيادات.

وأوضح أن العيادات ستستقبل الأطفال من جميع الأعمار لإجراء الفحوصات الإكلينيكية، بالإضافة إلى الفحوصات الجينية والبيولوجية الجزئية وذلك ضمن تشخيص الحالة، موضحًا أن الوزارة ومن خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت قامت بنشر عناوين هذه العيادات.