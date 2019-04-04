ثاني هجوم إلكتروني خلال يومين على وزارة النقل الإيرانية

تعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، اليوم السبت؛ بسبب ما وصفه التلفزيون الحكومي ”بخلل إلكتروني“، وذلك بعد يوم من هجوم إلكتروني على شركة السكك الحديدية الحكومية.

وذكر التلفزيون أن أنظمة الكمبيوتر الخاصة بموظفي الوزارة تعرضت لهجوم أدى إلى تعطل بوابة الوزارة وصفحاتها الفرعية،حسبما نقلت وكالة رويترز .

ولم يقدم التلفزيون أي إشارة إلى المشتبه بمسؤوليته عن هذا الهجوم، أو ما إذا كان الموقع تلقى رسالة كانت سببًا في التسلل الإلكتروني.

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت أن خدمات القطارات تعطلت، يوم أمس الجمعة، بعد أن نشر متسللون إلكترونيون إشعارات تأخير وهمية على لوحات المحطات.

وقالت شركة السكك الحديدية، التي تديرها الحكومة، إن الرحلات التي كانت معروضة على اللوحات فقط هي التي تأثرت، وإن القطارات تعمل بشكل طبيعي.

وقالت وسائل إعلام إخبارية إيرانية إن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي حذر، اليوم السبت، من هجمات إلكترونية محتملة ما لم يتم التعامل مع نقاط الضعف في أنظمة الكمبيوتر.

وفي أواخر العام الماضي، قالت إيران إن متسللين شنوا هجمات واسعة النطاق على مؤسستين حكوميتين، دون إعطاء تفاصيل عن الأهداف أو الجناة المشتبه بهم.

وتقول إيران إنها في حالة تأهب قصوى بسبب الهجمات الإلكترونية.