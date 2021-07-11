ليبيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا بعد تسجيل رقم قياسي يومي للإصابات

شددت ليبيا اليوم الأحد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 بعد تسجيل رقم قياس من الاصابات اليومية.



وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبه، قرارا بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل كامل لمدة أسبوعين ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم العمل بنظام خدمة التوصيل فقط، بحسب ما أورده موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.



كما يلزم القرار كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



ويتضمن القرار بحضور الموظفين بنسبة 25% لمدة أسبوعين قابلة للتمديد



يأتي ذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 2854 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأحد، منها 1776 حالة إصابة جديدة، و 1078 حالة مخالطة لمصابين سابقين.



وبحسب إحصائيات المركز، فقد وصل المجموع التراكمي للإصابات إلى 204 آلاف و90 إصابة منذ دخول المرض إلى ليبيا في مارس من العام الماضي، في حين وصل مجموع الوفيات إلى 3240.



كانت السلطات الليبية قد أعلنت الخميس الماضي إغلاق المنافذ البرية والجوية مع الجمهورية التونسية التي تشهد زيادة طردية في حالات الإصابة والوفاة نتيجة الفيروس.