السعودية تدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي في نسخته الأولى.

وأكد آل الشيخ - وفقا لوكالة أنباء السعودية - أن إطلاق المشروع يتماشى مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعني بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية، مبيناً أن المشروع هدفه نشر منهج الوسطية والاعتدال وخدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ويهدف المشروع إلى تعريف غير المسلمين بفريضة الحج والعمرة، كما سيحقق المشروع إحدى التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي العاشر لأبحاث الحج الذي أقيم في جامعة أم القرى، التي تنص على تصميم موقع إلكتروني للتعلم الافتراضي لأركان الحج والعمرة.