شعبة الدواء: مصر بوابة إفريقيا لمستحضر ريمديسفير لعلاج أعراض كورونا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء في الغرفة التجارية، إن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا، ذاكرًا أنه تم إيجاد دواء «ريمديسفير» أنه المستحضر الأول لعلاج أعراض كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، أن هذا المستحضر أجازته منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الولايات المتحدة اختارت 4 مصانع أحدهم في مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع هذا الدواء بعد التأكد من وجود مكان مجز لتصنيعه.

وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا لديها إمكانية تصنيع دواء «ريمديسفسير» في مصانعها، مضيفًا أن مصر أصبحت بوابة إفريقيا في هذا المنتج الاستراتيجي والذي يعد منقذ لحالات كثيرة في الرعاية المركزة من مصابي كورونا.

وذكر أن مصر تسجل نفسها على الخريطة الدوائية من خلال مصنع إنتاج لقاح سينوفاك في خطوط إنتاج فاكسيرا، لافتًا إلى وجود قيادة سياسية تنظر للمستقبل.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن تصدير مصر مُضاد الفيروسات المُستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من عقار «ريمديسيفير» إلى 27 دولة حول العالم.



