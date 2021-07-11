زعيما كوريا الشمالية والصين يتعهدان بتعزيز التعاون

تعهد زعيما كوريا الشمالية والصين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، في رسائل متبادلة، في الذكرى الـ60 لمعاهدة الصداقة بينهما، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية اليوم، النقاب عن الرسائل المتبادلة بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الصيني، شي جين بينج، احتفالا بذكرى التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة عام 1961.

وفي الرسالة الموجهة إلى كيم، ذكر شي أنه يرغب في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع كيم والاستمرار في تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين بلديهما لتحقيق سعادة أكبر لبلديهما وشعبيهما.

وشدد كيم أيضا على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين الدولتين، قائلا إن الموقف الثابت لحزب "العمال" الكوري الشمالي والحكومة الكورية الشمالية يتمثل في تطوير العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الشمالية والصين بدون توقف.

وأكد كيم أن المعاهدة تظهر حيوية أقوى في ضمان السلام والاستقرار في آسيا والعالم، الذي أصبحت فيه القوى المعادية أكثر استماتة في تحدياتها وتحركاتها المعرقلة.