قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك ثقة كاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته الفائقة على إدارة ملف سد النهضة "الصعب"، بما يحقق مصالح مصر في الحصول على حصتها كاملة من مياه النيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء السبت، أن هناك تناغمًا كبيرًا بين أجهزة الدولة في إطار استراتيجية عامة يتابعها الرئيس السيسي بكافة تفاصيلها الدقيقة وبشكل يومي، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري يقف خلف الدولة ويساندها في قضية لا تقبل التشكيك أو مسك العصا من المنتصف.

وأشار إلى ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات والتحليلات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى المصادر المرسلة التي اتهمها بنشر معلومات غير صحيحة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لها أذرع طويلة في كل مكان وترقب ما يحدث في هذا السدد لحظة بلحظة.

وأوضح أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يُجنِّب حدوث أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرِّط في أي جزء من حصتها المائية.

وأكد جبر، أن الموقف المصري يتسم بالثقة والهدوم وعدم الانفعال، أو الأخذ بسياسة رد الفعل، لكن هذا الموقف يُؤسَّس على حقائق ومعلومات صحيحة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، واصفًا التحركات المصرية في هذا الإطار بأنها تنم عن عراقة دولة وواثقة في قدرتها بأنها ستحفظ مصالحها.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد نظم يوم السبت، لقاء حواريًّا بالتعاون مع وزارة الري، إذ أكد الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي، أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، قائلا: «نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري، وسد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تُعلن».

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل بجميع أجهزتها على مدار الساعة، كل فيما يخصه، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، وأشار إلى مشاركة الدولة المصرية، في بناء العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية، موضحا أن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن أثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك.