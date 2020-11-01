بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بجمهورية مولدوفا

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فتحت مراكز الاقتراع في جمهورية مولدوفا ابوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة لإختيار برلمان جديد في البلاد.

وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية - في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم - أن ما يقرب من 3ر3 مليون ناخب مولدوفي يدلون باصواتهم في صناديق الاقتراع.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد) مع توقع إعلان النتائج المبدئية بعد ذلك ببضع ساعات.

يذكر أن 20 حزبا وكتلتين انتخابيتين يتنافسون على101 مقعد برلماني لولاية من أربع سنوات. ويتطلب دخول البرلمان حيازة 5% و7% من الأصوات على التوالي.