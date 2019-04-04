قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المملكة العربية السعودية كانت قد اشترطت عودة العمالة إليها من خلال بعد الدول الترانزيت كالإمارات وعلى هذا الأساس توجه عدد من العمالة المصرية العائدة إلى دبي لتوجهوا إلى السعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه بعد أسبوعي الحجر الصحي في الإمارات أغلقت المملكة المجال الجوي من الإمارات وعودة أي عمالة، مؤكدة أن الوزارة تحترم قرارات الدول فيما يتعلق بإجراءاتهم الاحترازية.

وأشارت إلى استقبال الوزارة للكثير من المناشدات والاستغاثات من المصريين العالقين بالإمارات بعد غلق الإمارات لمجالها الجوي، لهذا تم دعوتهم للعودة لأرض الوطن، مضيفة أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة وشركات السياحة لتحويل تذاكر العالقين من دبي- السعودية إلى دبي- القاهرة دون أن يتكبد المواطن أي تكاليف.

وأكدت أنه بدأت العودة تدريجيًا من 8 يوليو الجاري، بعد تعاون ما يقرب من 38 شركة سياحية، لتنفيذ إجراء تحويل التذاكر، لافتًا إلى تزايد عدد المسجلين على الاستمارة التي أتاحتها الوزارة إلى 1620 مواطنًا من الذين اشتروا التذاكر عبر شركات السياحة.

ولفتت إلى تفضيل بعض المصريين العالقين السفر من الإمارات إلى عمان أو الأردن لقضاء فترة الحجر الصحي ليغادروا إلى المملكة، خاصة وأن المجال الجوي مفتاح لديهم، ذاكرة أن المملكة أغلقت مجالها الجوي أمام الإمارات وإثيوبيا وفيتنام.

وذكرت أن البعض الآخر فضل البقاء في الإمارات خاصة وأن تأشيرتهم لم تنتهي بعد، على أمل أن تفتح المملكة العربية السعودية مجالها الجوي مرة أخرى قبل انتهاء تأشيرتهم، متوجهة بالشكر لحكومة دبي فيما يتعلق بـ 411 مواطنًا العالقين بالإمارات وتم تسجيلهم فرديًا على خطوط الطيران دون وساطة شركات سياحية.

وأوضحت أن الوزارة كانت توافي حكومة دبي بأرقام تذاكر تلك الشريحة وأسماء شركات الطيران، لتتواصل حكومة دبي مع هذه الشركات وتساعد في عدم فرض أي غرامة على المصري الذي سيتم تغير تذكرته للعودة إلى مصر.

