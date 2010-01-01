الرئاسة: الدولة لديها خطة قومية لتعظيم الإنتاج الزراعي من خلال إضافة مليوني فدان

جدد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز جهود إنتاج البذور ذات الجودة العالية.

وقال راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إنه الرئيس السيسي اضطلع خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على المنظومة الوطنية لإنتاج البذور المتطورة.

وأوضح أن دول العالم تتجيه الآن لتطوير الإنتاج الزراعي بشكل سريع، من خلال انتقاء البذورة عالية الإنتاجية من حيث الكمية والجودة.

وأشار إلى أن هناك بذور تضاعف من الإنتاجية، مثل بعض بذور القمح، موضحًا أنه تم خلال السنوات الماضية استحداث بذور ساهمت بشكل كبير في مضاعفة الإنتاج.

وأضاف أن الدولة المصرية لديها اتجاه لتعظيم الإنتاج الزراعي، من خلال خطة قوية لإضافة رقعة زراعية كبيرة بمصر، مشيرًا إلى أنه جاري إضافة 2 مليون فدان في الدلتا الجديد وسيناء وشرق العوينات.