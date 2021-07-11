محافظ بورسعيد يحظر إقامة شوادر لبيع الماشية بالشوارع

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ووجه الغضبان رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات النظافة فى الشوارع، مضيفًا أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال الأضاحي برسوم رمزية، وأنه وجه باتباع الإجراءات الاحترازية بالمجازر ونقاط الذبح.

وأشار إلى صيانة المجازر والاطمئنان بتوفير كافة متطلبات عمليات الذبح، عقب إجراء الكشف البيطري عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح، مطالبا المواطنين باتباع الإجراءات الصحيحة في عمليات الذبح، وعدم الذبح في الشوارع والالتزام بالذبح في المجازر التي تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين قبل العيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.