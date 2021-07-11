غضب في باكستان بعد ترديد شعارات مؤيدة لطالبان خلال تشييع جنازة زعيم ديني

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قالت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد إنها فتحت تحقيقا عقب أن تم تصوير مشاركين في جنازة زعيم ديني وهم يرددون شعارات مؤيدة لحركة طالبان ويلوحون بأعلامهم.

وحدثت هذه الواقعة أمس السبت في الوقت الذي تغادر فيه القوات الدولية أفغانستان. وهناك مخاوف من أن تزايد الفوضى والعنف في البلاد، حيث يجني متمردو طالبان مكاسب إقليمية كبيرة، قد يمتد إلى باكستان.

وأقيمت مراسم الجنازة في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر-باختونخوا بشمال غرب البلاد، المتاخم لأفغانستان.

واحتشدت الجموع عقب أن تم إعادة جثمانه إلى المدينة من منطقة حدودية.

وقال ضيا الله، المسؤول بشرطة بيشاور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم " جرى فتح قضية، والشرطة تبحث عن المسؤولين عن هذا العمل المستهجن".

وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي شخص على صلة بهذه القضية بعد.

وأثار مقطع فيديو لمراسم الجنازة تم تداوله بصورة كبيرة على شبكة الانترنت، ويظهر فيه أشخاص يرددون شعارات مؤيدة لطالبان ويحملون أعلام" إمارة أفغانستان الاسلامية" التي يستخدمها تنظيم طالبان، سخطا ودفع الشرطة لفتح تحقيق.