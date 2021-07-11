مصادر دبلوماسية إيطالية لـ«الشروق»: السلطات الليبية لم تمنح بعد تأشيرات دخول وفد إيريني

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الإيطالية روما لـ"الشروق"، أن الجهات المختصة في ليبيا لم تمنح حتى الآن تأشيرات دخول وفد عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، والذي من المنتظر أن يزور ليبيا قريبًا.

وقالت المصادر إن جميع التأشيرات المطلوبة عددها 6 تأشيرات لم يتم منحها بعد، مضيفة أنه "بالتالي لا يمكن لأحد دخول البلاد".

كان الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد عملية "إيريني" أكد، في تصريحات صحفية له مؤخراً، أنه سيزور ليبيا قريبًا للقاء مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ولدعم الحوار الذي بدأته أوروبا مع الحكومة الجديدة.