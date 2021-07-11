بابا الفاتيكان يترأس صلاة التبشير الملائكي من شرفة المستشفى بعد الجراحة

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بعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون، ظهر بابا الفاتيكان للمرة الأولى اليوم الأحد.

وترأس البابا صلاة التبشير الملائكي التقليدية من مستشفى أجوستينو جميلي الجامعي في شمال روما، مخاطبا عددا كبيرا من الكاثوليك من شرفة في الطابق العلوي من المبنى.

وشدد البابا فرنسيس على أهمية وجود نظام صحي عام يعمل بشكل جيد. وقال: "يجب أن نلتزم جميعا بهذا، لأنه يخدم الجميع ويتطلب مساهمة الجميع".

وكان البابا قد دخل المستشفى يوم الأحد الماضي لإجراء عملية مخطط لها لعلاج مرض مؤلم في الأمعاء.

واستئصل الأطباء جزء من القولون أثناء العملية التي استغرقت نحو ثلاث ساعات.

ووفقا لأخبار الفاتيكان، توجد غرفة مستشفى في الطابق العلوي من المبنى المكون من 10 طوابق تم تخصيصها للبابا.

وهذه هي أول إقامة للبابا فرنسيس في المستشفى منذ توليه البابوية في عام 2013.

وأثناء الصلاة، تحدث البابا فرنسيس أيضا عن هايتي، التي اغتيل رئيسها جوفينيل مويس اثر تعرضه لهجوم وإطلاق نار على مقر إقامته في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وأصيبت زوجته بجروح خطيرة ونُقلت إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

وانضم البابا إلى دعوة أساقفة الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي لإلقاء السلاح.

وقال: "أنا قريب من شعب هايتي وآمل أن تنتهي دوامة العنف".