أيد زكي البحيري، أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، اتسام سد النهضة بمشكلات كبيرة في التصميم الهندسي، قائلًا إن سعة السد مبالغ فيها بنسبة 300%، وفقًا للخبراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن سد النهضة بمثابة قنبلة موجهة لمصر والسودان، مشددًا أنه لا يجب أن يكون بهذا الحجم مهما كانت الأوضاع.

وأشار إلى أنه من المفترض تقليص سعة سد النهضة إلى الثلث، وتخفيض ارتفاعه إلى 80 مترًا كحد أقصى، لافتًا إلى أن السد لن يولد إلا نحو 3 آلاف ميجاوات؛ بسبب انخفاض عدد التوربينات التي ركبتها إثيوبيا.

ولفت خبير الدراسات الإفريقية، إلى مخاطر سد النهضة بالنسبة لتناقص مياه النيل، بحوالي 8 مليارات متر مكعب مياه في حصة مصر و6 مليارات متر مكعب مياه في السودان، سنويًا لمدة 7 سنوات مدة الملء.

وذكر أن المنطقة المبني بها السد تقع داخل منطقة الأخدود الإفريقي، منوهًا إلى أنها شهدت 10 آلاف زلزال في الـ30 عامًا الأخيرة، وفقًا لتصريحات الدكتور رشاد القبيسي، خبير الزلازل العالمي.

وأوضح أن العمر الافتراضي لسد النهضة لا يتعدى 50 عامًا؛ بسبب تراكم الطمي أمامه بمعدل 300 ألف متر مكعب سنويًا، محذرًا من أن السد يؤدي إلى دمار لمصر وتدمير سدود الروصيرص وسنار وموروني السودانية، حال انهياره بشكل كامل.