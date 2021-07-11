قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه على مدى الشهر الماضي تم تدريب 1400 موظف بالمراكز التكنولوجية والمسؤولين عن إدارة منظومة تراخيص البناء وفقًا للمنظومة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أن تم التنسيق مع الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية بحيث تم تحديد نقاط الاتصال والمسؤولين وربطهم بنواب المحافظين.

وأشار إلى مراجعة المراكز التكنولوجية مع فرق العمل الفنية بالتعاون مع وزارة التخطيط، لافتًا إلى تلقي مجموعة من الاستفسارات من المحافظات عن النقاط الخاصة بالاشتراطات الجديدة وتم الرد عليها.

