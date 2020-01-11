مدير القاهرة للكتاب: المعرض يشهد إقبالا كبيرا هذا العام

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض رفع السعة الاستيعابية لعدد الزائرين من 100 ألف إلى 140 ألفًا، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة السعة الاستيعابية إلى 70%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدنه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن إقامة المعرض بدورته الاستثنائية هذا العام تبعث برسالة إلى العالم أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث دولي بالشكل اللائق لسمعتها الثقافية.

وذكر أن الناشرين العرب أشادوا بالتنظيم هذا العام والإجراءات المتخذة وطريقة حجز التذاكر ووجود بوابة إلكترونية؛ لإجراء جولة افتراضية داخل المعرض بتقنية 3D، مؤكدًا أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتوجه بالشكر إلى المتطوعين البالغ عددهم 180 شابًا وفتاة، موضحًا أنهم يتواجدون على الأبواب من التاسعة صباحًا لقياس درجة الحرارة، إضافة إلى أنهم منتشرون في كل القاعات؛ لمساعدة الزوار.

وأشار إلى مجهودات وزارة الصحة وفرقها في تنبيه المواطنين لأهمية الالتزام بارتداء الكمامات، متوجهًا بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، على جهودهم المستمرة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التي يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها، بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض، تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض، لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويه، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث نشاط ثقافي مصاحب للمعرض، يضم ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.