البرلمان الهولندي يقطع العطلة الصيفية بسبب زيادة حالات كورونا

قطع البرلمان الهولندي العطلة الصيفية التي بدأها لتوه؛ بسبب الزيادة الحادة في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، ويعتزم الاجتماع يوم الأربعاء المقبل في جلسة خاصة كان من المقرر عقدها اليوم السبت.

وأطلق وزير الصحة هوجو دي جونج في وقت سابق ناقوس الخطر، وأشار أنه وفقا لمعهد الصحة الوطني "آر آي في إم"، تم تسجيل 10345 إصابة جديدة في هولندا بين يومي الجمعة والسبت، مقارنة بأقل من 7000 في اليوم السابق و 1100 يوم السبت الماضي.

وشددت البلاد عددا من إجراءات مكافحة فيروس كورونا مجددا في ضوء هذا التطور.

واضطرت النوادي الليلية والمراقص إلى الإغلاق مرة أخرى اعتبارا من اليوم، ويتعين إغلاق المطاعم في منتصف الليل. كما تم حظر المهرجانات والفعاليات الكبيرة الأخرى التي لا يمكن ضمان الحفاظ فيها على مسافة آمنة بين الأشخاص.

وكان رئيس الوزراء مارك روته قد حذر بالفعل أمس الجمعة من أنه "يتعين علينا إبطاء الانتشار السريع للفيروس".

وتشعر الحكومة بالقلق من أن يتم تصنيف البلاد مرة أخرى كمنطقة خطر وألا يصبح السفر لقضاء العطلات ممكنا بعد الآن.

ورفعت هولندا جميع تدابير فيروس كورونا تقريبا اعتبارا من 26 يونيو الماضي. وقد تم انتقاد هذا على نطاق واسع باعتباره قرار سريع ومهمل.