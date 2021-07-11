أكبر جماعة ضغط تجارية بريطانية تحث الحكومة على إلغاء العزل الذاتي بعد التطعيم

دعت أكبر جماعة ضغط تجارية في بريطانيا الحكومة إلى التخلي عن قواعد العزل الذاتي عندما تنتهي القيود الأخرى المرتبطة بوباء كورونا، في محاولة لضخ الثقة في دفعة لاستئناف العمل من المكاتب.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن توصية العمل من المنزل ينتهي سريانها في 19 يوليو، ولكن من المقرر الحفاظ على قيود العزل الذاتي للحاصلين على التطعيم بالكامل إذا كانوا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حتى 16 أغسطس.

ويحث اتحاد الصناعة البريطانية الحكومة على تقليل تأثير العزل الذاتي على نقص الموظفين من خلال تقديم هذا التاريخ ليتزامن مع ما يسمى بـ"يوم الحرية".

وقال توني دانكر، المدير العام للاتحاد، إن اتباع الحكومة لنهج رشيق سوف يغرس الثقة بين الشركات لإعادة الفتح بنجاح ويزيد الانتعاش الاقتصادي الذي تحقق مؤخرا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في مايو، مدعوما بإعادة افتتاح المطاعم والحانات.

وقال دانكر في بيان: "تعلم التعايش مع الفيروس والعمل معه هو الاستراتيجية الصحيحة.. لكننا بحاجة إلى التأكد من أن هذا انتقال واثق وليس قلقا، وإلا فلن ينجح".

ومن المقرر أن يؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الاثنين أنه يمكن للموظفين التخلي عن الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير المفروضة للحد من تفشي كورونا.

وحث الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة الحكومة على النظر في الإبقاء على ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وتحديد مستقبل الفحص في مكان العمل لمكافحة مخاوف الموظفين بشأن العودة إلى العمل.