مسؤول فرنسي: إغلاق مالطا حدودها أما المسافرين غير الملقحين يخالف القواعد الأوروبية

اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، أن قرار مالطا إغلاق حدودها أمام المسافرين غير الملقحين ضد فيروس كورونا، مخالفا للقواعد الأوروبية، داعيا إلى اعتماد الشهادة الصحية الأوروبية.

وقال بون، في تصريحات أوردتها إذاعة مونت كارلو الدولية، مساء اليوم الأحد، إنه لا يدين القرار الذي اتخذته مالطا، لكنه مخالف للقواعد الأوروبية، مبينا في الوقت ذاته أنه يجب الالتزام بالإطار الأوروبي و تطبيقه بالكامل.

وأوضح أن ما فعلته مالطا هو أنها لم تعد تعترف سوى باللقاح، وتابع: "هذا يجب أن ينبهنا إلى أنه إذا ما تدهور الوضع، فإن محاولات الإغلاق المخالفة أحيانا للقواعد ستتزايد"، مشيرا إلى أن عودة السلطات في مالطا عن قرارها، يعد أمرا جيدا.