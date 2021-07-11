جناح الإسماعيلي يقرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم

استقر محمد الشامي الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

واتخذ محمد الشامي قرارًا بالرحيل عن صفوف الإسماعيلي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويرغب الشامي في خوض تجربة جديدة مع أي من أندية الدوري الممتاز، خاصة في ظل سوء التوفيق الذي يواجهه مع الدراويش في الفترة الماضية، وينتظر اللاعب لنهاية الموسم الجاري، لحسم وجهته المقبلة، وذلك بعد دراسة العروض المقدمة له.

ولعب اللاعب صاحب الـ26 عامًا، لعب مع الإسماعيلي هذا الموسم 21 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

يُذكر أن الإسماعيلي سيبدأ الثلاثاء المقبل، الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها 2 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.