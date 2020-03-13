سلطات فنزويلا تقتل 22 شخصا وتصيب 28 في أحياء عشوائية بكاراكاس

قال وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز اليوم السبت إن السلطات الفنزويلية قتلت 22 شخصا في عملية أمنية تهدف إلى وقف عنف العصابات الذي أصاب مناطق شاسعة من العاصمة بالشلل الأسبوع الجاري.

وكتب نانيز على تويتر أن 28 شخصا أصيبوا في العملية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن نانيز قوله إن قوات الأمن دخلت حي كوتا 905 العشوائي الفقير غربي كاراكاس أمس الجمعة في محاولة لاستعادة السيطرة عليه، حيث قام أفراد العصابات من المنطقة والأحياء المحيطة بإحراق المركبات وإطلاق النار على السائقين المدنيين والشرطة.

وتحولت منطقة كوتا 905 وأحياء أخرى إلى مناطق محظورة تسيطر عليها العصابات بعد أن تفاوضت الحكومة على هدنات مع الجماعات الإجرامية في عام 2013 وأنشأت ما يسمى بمناطق سلام لا تدخلها قوات الأمن.