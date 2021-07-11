نائب يحمل المرأة مسؤولية التحرش: تخرج للشارع متبرجة وتثير غرائز الشباب

حمل النائب محمد هاشم عضو مجلس النواب، المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش قائلًا: «تخرج للشارع متبرجة، فتيثر الغرائز لدى الشباب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه يعارض التحرش المرأة لكنه رفض أيضًا خروجها دون أن تحترم سلوكيات الشارع، وفق تعبيره.

وأشار هاشم، إلى أن هذا الأمر لا يمثّل مبررًا للتحرش، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المرأة هي نصف المجتمع وبالتالي فتقع على كاهلها مسؤولية المحافظة على المجتمع إلى جانب الرجل.

وتابع: «الحرية المطلقة تعتبر مفسدة مطلقة، الحرية لها حدود.. أنت حر فيما لا تضر.. في أوروبا توجد شواطئ للعراة وأخرى للعائلات، كل شخص يدخل للمنطقة المسموح له بها».

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم الأحد، على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

وتقضي التعديلات التي تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.