حفتر يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

التقى قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في مدينة بنغازي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المُرافق له، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية ، والتأكيد على ضرورة عقد الإنتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

وكان حفتر قد التقى كوبيش مطلع الشهر الماضي لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وقد اتفق كوبيش وقائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتسهيلها.