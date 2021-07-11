امتداد احتجاجات مؤيدة لرئيس جنوب إفريقيا السابق إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

امتدت مظاهرات عنيفة في جنوب إفريقيا، لها صلة باعتقال الرئيس السابق، جاكوب زوما الأسبوع الماضي إلى المركز الاقتصادي للبلاد في جوهانسبرج، مع إغلاق طريق رئيسي آخر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في أعقاب إغلاق طريق تجاري رئيسي في إقليم "كوازولو-ناتال" بعد حرق شاحنات، ليلة الجمعة / السبت.

وقال زولاني فيهلا، المتحدث باسم شرطة العاصمة جوهانسبرج، عبر الهاتف إن الوضع مازال متوترا.

وأضاف "في تلك الحظة، لا يمكن أن نؤكد ما الذي أثار العنف"

وقال متحدث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا أمس السبت، إن تنظيم أنصار الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما احتجاجات لأيام تسبب في خسائر مادية جسيمة.