وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، عن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح، قوله إن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع حيث يستخدم نظاماً ملاحياً تلقائياً مزدوجاً (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص.

وذكر أنه يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز 12 ساعةً، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات.

وأوضح أن وزن الروبوت يبلغ 59 كجم، وسرعة 2ر1 – 5ر0 م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، ويبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.