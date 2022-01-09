أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الاثنين، مقتل 30 إرهابيا شمالي بغداد خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن قضاء الطارمية يشهد استقرارا أمنيا.

ونقلت كالة الأنباء العراقية "واع"، عن قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم قوله إن "الخطة الخاصة بالعيد الموضوعة لم يتم فيها قطع اي طريق"، مبينا أن" الخطة لم تشهدها العاصمة من قبل واختلف فيها عيد الأضحى عن باقي الأعياد السابقة".

وأكد سليم أن" قضاء الطارمية كان من الاقضية الساخنة، لكنه الآن يشهد استقرارا أمنيا"، مضيفا أن "قيادة العمليات والقطعات الملحقة بها والأجهزة الاستخباراتية في المنطقة تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابيا شمالي بغداد خلال العام الحالي".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية في قضاء الطارمية قبل أسبوع بالتحديد حيث كانوا يجبرون المواطنين على دفع الاتاوات".

ولفت إلى أن "العمليات الإرهابية لا تكاد تذكر شمالي بغداد هذا العام، والقوات الأمنية عازمة على قتل جميع الإرهابيين في القضاء".