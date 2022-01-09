زاد حجم الصادرات في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر4 % عن العام السابق، لتصل إلى نحو 7ر15 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو الجاري، حسبما أعلنت دائرة الجمارك في البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد أيام العمل خلال هذه الفترة كان 7 أيام، وهو أقل من الفترة نفسها العام الماضي (8 أيام) بيوم واحد. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، زاد متوسط حجم الصادرات اليومية بمقدار 7ر19%، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 1ر14 % عن العام الماضي، لتصل إلى 3ر21 مليار دولار تقريبا.

ونجم عن ذلك تسجيل عجز تجاري بلغ 5ر5 مليار دولار، مقارنة بـ6ر3 مليار دولار لنفس الفترة العام الماضي.

وبلغ العجز التجاري منذ بداية هذا العام حتى يوم 10 من الشهر الجاري، 8ر15 مليار دولار تقريبا.