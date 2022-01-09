قال الفنان حميد الشاعري إن أغنية «بحبك باستمرار» أول تعاون له مع الفنان علاء عبد الخالق، معربًا عن حبه وتقديره للفنان مصطفى قمر والذي وصفه بأنه «ابنه».

وأضاف الشاعري، خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الإثنين، أنه التقى بمصطفى قمر في المعمورة بالإسكندرية، متابعًا: «كنت بصيف، ولاقيت لمّة قلت ده حاوي ولا إيه».

وتابع: «اسم مصطفى مكنش كبير أوي نزل له ألبوم واحد، ولما قربت لاقيت شاب شكله أبيضاني وعينه ملونة، ولما سمعت صوته عجبني أوي، وطلبت منه نتقابل في شركة الإنتاج ووقعنا على طول، حاجة كويسة وحلوة قدامي أسيبها إزاي».

وأشار إلى أنه يحب الفنانة سيمون جدًا لأنها «بنت بلد»، وتعاون معها في أغنية «بتكلم جد»، مضيفًا أنه تعرف على الفنان «حكيم» بطريقة غريبة جدا.

واستطرد: «بنت أخوه كانت بتصور إعلان في مكان أسجل فيه، وقالت لي عمو حميد بحبك أوي لكن عمي بيغني أحسن منك، قلت لها تبلغه إني عاوز أسمعه واتفقنا يجي الاستوديو، ومن أول ما سمعته عجبني أوي، هو عنده قوة خارقة».