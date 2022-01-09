الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 500 عنصر من الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي.



وقالت المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين.



وأضاف أنه في مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة.



وأشار المتحدث الى أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع "كاليبر" مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" (HIMARS) ومدافع "هاوتزر M777" ومدافع ذاتية الدفع "بيون" التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.



وذكر أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، بالقرب من قرية "بوغاتير" في دونيتسك الشعبية.