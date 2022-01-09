 أكرم يسري لاعب منتخب اليد: لدينا الثقة في تحقيق لقب أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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أكرم يسري لاعب منتخب اليد: لدينا الثقة في تحقيق لقب أمم إفريقيا

علي البحيري
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 11:12 م

أكد أكرم يسري الجناح الأيمن لمنتخب مصر لكرة اليد أن الفريق لديه الثقة للتتويج بلقب أمم إفريقيا الحالية في مصر للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وفاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد على نظيره الكاميروني بنتيجة 40 - 17، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من البطولة .

وقال أكرم يسري في المؤتمر الصحفي للقاء : "حققنا بداية قوية في البطولة وأداء جيد وسعداء بدعم الجماهير اليوم في اللقاء ، والأداء اليوم كان مؤشرا جيدا لمشوارنا بالبطولة خطوة بخطوة حتى النهائي ".

وأضاف : "البطولة ليست سهلة ونحن نعمل بقوة كما لعبنا في بطولة العالم وأولمبياد طوكيو وكل البطولات ، فكل الفرق قوية مثل تونس والجزائر وأنجولا ولديهم تاريخ كبير في افريقيا ونحترم الجميع".

وأتم : "نمتلك القوة والجاهزية لتحقيق اللقب هنا في مصر ويجب أن نلعب بشكل أقوى في المباريات المقبلة "."


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