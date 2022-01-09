أحمد نبيل: نتائج السلاح في دورة البحر المتوسط دافع كبير لبطولة العالم

أعرب أحمد نبيل، عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح، عن سعادته لنتائج منتخب مصر للسلاح في دورة العاب البحر المتوسط وهران 2022 والتي حصدت فيها مصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزية في الثلاث منافسات التي خاضتها.

وقال احمد نبيل رئيس بعثة مصر في وهران: نتائج منتخب مصر للسلاح في دورة ألعاب البحر المتوسط ،نتيجة إعداد جيد وخطة موضوعة ومعسكرات للمدربين واللاعبين ،والدعم الكامل من جانب الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسيني والذي استطاع جلب الرعاة للعبة بالإنجازات الغير مسبوقة ، وساهم وجود الرعاة في السفر للاشتراك في بطولات دولية كثيرة مما ساهم في تقدم التصنيف الدولي لابطالنا.

وأكد نبيل أن هذه النتائج الجيدة ستكون دافعا كبيرا للاعبي مصر في بطولة العالم التي ستقام باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 23 يوليو وهذا حدث لابد من أن نفتخر به كدولة تستطيع تحقيق المستحيل.

واستطرد "نبيل "نأمل في تحقيق نتائج ايجابية وطيبة في مختلف الأسلحة ،نحن على قدار المسؤولية، يخوض اللاعبين حاليا معسكر مغلق مع العديد من دول العالم استعدادا للمونديال.

وأوضح عضو مجلس ادارة الاتحاد بأن هناك العديد من الدول الكبرى تخوض معسكر دولي في مصر حتى يوم 14 من الشهر الجاري وعلى رأسهم الصين .

وشدد "احمد نبيل "عضو مجلس ادارة اتحاد السلاح بأن المنتخب سيلجأ إلى فترة راحةسلبية عقب انتهاء بطولة العالم ،بعد خوض العديد من البطولات الكبرى لتجنب اجهاد اللاعبين ،والاستعداد الجيد للموسم الجديد بشهر أكتوبر .

واختتم عضو مجلس ادارة اتحاد السلاح احمد نبيل بأن هدفنا الأسمي هو أولمبياد باريس 2024 ،والاستعداد لها استعداد جيد .