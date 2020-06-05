استون فيلا يستعير السويدي أوجوستينسون من أشبيلية

توصل نادي استون فيلا الإنجليزي لاتفاق مع أشبيلية الإسباني لاستعارة الظهير الأيسر السويدي الدولي لودفيج أوجوستينسون، مع إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية إعارته.

وتتوقف الصفقة على حصول أوجوستينسون /28 عاما/ على تصريح عمل، ولكن نظرا لكونه لاعبا أساسيا في صفوف المنتخب السويدي، فمن المتوقع أن تتم هذه الخطوة دون عوائق.

وانضم أوجوستينسون إلى أشبيلية في أغسطس الماضي قادما من فيردر بريمن الألماني. ورغم أنه لم يكن خيارا أساسيا في أشبيلية، فقد شارك في 27 مباراة مع النادي الإسباني في الموسم الماضي كبديل لماركوس اكونا الذي عانى من الإصابة.

ولكن المدافع السويدي الدولي شارك في تسع مباريات فقط منذ البداية في الدوري الإسباني، وبدا أن مستقبله في أشبيلية غير مضمون نظرا لأن المدرب جولين لوبتيجي يفضل الاعتماد على قلب الدفاع الهولندي كريم رقيق، على حساب أوجوستينسون في مركز الظهير الأيسر.

ورجحت تقارير صحفية أن القيمة الإجمالية للصفقة، متضمنة بند الشراء، تبلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (5ر4 مليون يورو).

وبات أوجوستينسون ثاني لاعب ينضم من أشبيلية إلى أستون فيلا هذا الصيف بعد دييجو كارلوس.