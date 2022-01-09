وزيرا الدفاع والعدل يخوضان الانتخابات في إسرائيل بحزب واحد

اتفق وزيرا الدفاع والعدل في إسرائيل على دمج حزبيهما قبيل الانتخابات الخامسة بالبلاد خلال أربعة أعوام، في خطوة قد يصبح معها وزير الدفاع بيني جانتس رئيس أحد أكبر الأحزاب في الكنيست "البرلمان" المؤلف من 120 مقعدا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانتس وجدعون ساعر أعلنا عن اتفاقهما مساء أمس الأحد، في اتفاق يجعل جانتس الأول في القائمة يليه ساعر ثانيا.

وقال ساعر زعيم حزب أمل جديد، إنه وزعيم حزب أزرق وأبيض برئاسة جانتس اتفقا على تشكيل حزب كبير "وطني" يمزج الأفكار السياسية اليمينية مع نهج وسطي تجاه قضايا الأمن.

ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في الأول من نوفمبر للمرة الخامسة منذ عام 2019، عقب انهيار ائتلاف هش مؤلف من ثمانية أحزاب في الشهر الماضي.

وكانت هذه الأحزاب الثمانية قد جمعتها فقط الرغبة في معارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وتولى يائير لبيد، الذي يقود ثاني أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وهو حزب يش عتيد "هناك مستقبل" رئاسة الوزراء من نيفتالي بينيت عقب حل البرلمان في 30 يونيو الماضي.

وفي ضوء معارضة ساعر الشديدة لعودة نتنياهو للسلطة، يمكن أن يضع إعلان أمس الأحد، عراقيل في طريق رئيس الوزراء السابق لتشكيل أغلبية حكومية.