رئيس تركمانستان يقدم أضحية كصدقة تكريما لشينزو آبي

قدم رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان التركمانستاني، والرئيس السابق للبلاد، قربانقولي بيردي محمدوف، وبناء على تعليمات من الرئيس التركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، في اليوم الأخير من عيد الأضحى، أضحية كصدقة تكريما لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، ذكر تلفزيون تركمانستان، اليوم الاثنين، أن «أعضاء من الحكومة التركمانستانية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تركمانستان، شاركوا في الوجبة التي أقيمت في فندق أركاداغ».

ويشير التقرير التلفزيوني المحلي إلى أن «هذا الحدث كان دليلاً على احترام خاص لذكرى شينزو آبي في تركمانستان، حيث قدم آبي مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الودية بين تركمانستان واليابان».

وفي حديثه إلى المشاركين في المأدبة، شدد قربانقولي محمدوف على أن «شينزو آبي شخصية بارزة وسياسي عظيم، قدم مساهمة جديرة في تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين تركمانستان واليابان».

وأضاف: «لقد أتيحت لي الفرصة للقاء شينزو آبي في عدة مناسبات، ولقد تعاملنا دائمًا مع صفاته الإنسانية العالية باحترام كبير، وحافظنا على علاقات ودية معه».

وأشار قربانقولي محمدوف إلى أن «شعبي تركمانستان واليابان يعانيان اليوم من خسارة فادحة، وهي الموت المفاجئ لشينزو آبي».

وقال رئيس الدولة السابق: «الذكرى المشرقة لهذا الشخص الرائع، السياسي العظيم في عصرنا، ستبقى إلى الأبد في قلوبنا»، وأعلن عن دقيقة صمت تخليدا لذكرى آبي.