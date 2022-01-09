وزير الرياضة المصري يهنئ منتخب بلاده بالفوز الأول في بطولة أفريقيا لكرة اليد

قدم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصري التهنئة للاعبي منتخب بلاده لكرة اليد بعد الفوز على منتخب الكاميرون 40 /17 فى المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وتابع صبحي المباراة برفقة الدكتور حسن مصطفي رئٔيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئٔيس الاتحاد الأفريقي وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئٔيس الاتحاد الإفريقي، ومحمد الأمين رئٔيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي مدير البطولة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الاثنين إن الفوز فى المباراة الأولى يُعد انطلاقة قوية نحو إسعاد الجماهير المصرية، وتبث التفاؤل والحماس لدى اللاعبين لبذل أقصى جهد فى المباريات المقبلة، لتحقيق حلم التتويج باللقب الثامن، ومن ثم التأهل لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد. وطالب صبحى اللاعبين بالتركيز فى المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب والصعود للأدوار التالية.

وتضم المجموعة الأولى للبطولة ، مصر والمغرب والكاميرون، وضمت المجموعة الثانية الجزائٔر والجابون وغينيا، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات تونس وكاب فيردي ونيجيريا وضمت المجموعة الرابعة منتخبات أنجولا والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.