صحة البحيرة: انتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوي خلال إجازة العيد

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوي بكامل طاقتها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار جميعة إلى إجراء 3105 جلسات غسيل كلوي للمرضى، من إجمالي الجلسات المقرر إجراؤها خلال فترة العيد، وعددها 6210 جلسات لنحو 2070 مريضا، بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، بخلاف خدمات الغسيل الكلوى الطارئة.

وشدد على ضرورة متابعة العمل بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، حيث تم إعداد خطة مرور مسبقة ومن خلال مرور الفرق الإشرافية، تمت متابعة انتظام العمل، وإلزام القوى البشرية بالحضور، وتوافر المستلزمات والأدوية.