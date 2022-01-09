توجه الناخبون اليابانيون، صباح اليوم الأحد، لمراكز الاقتراع، للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ الياباني، وهي الغرفة البرلمانية ذات الصلاحيات الواسعة في منع أو تمرير القوانين.



تأتي الانتخابات في أجواء من الصدمة والقلق؛ وذلك بعد يومين فقط من اغتيال رئيس الحكومة السابق شينزو آبي، والذي تعرض لإطلاق النيران، مع إلقائه لكلمة وسط تجمع انتخابي للحزب الديموقراطي الليبرالي.



آخر كلمات آبي قبل أن يلقى مصيره المؤلم، كانت دعاية ومحاولات لإقناع الناخبين من الشعب الياباني بالتصويت لحزبه الذي ظل على زعامته لفترة طويلة، ليثار السؤال كيف ستتأثر واقعة اغتياله على المشهد الانتخابي الياباني؟



يقول ماساتو كاميكوبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتسوميكان، "كان من المفترض أن تكون انتخابات مملة، لكن يمكن أن يكون هناك نصر ساحق للحزب الديمقراطي الليبرالي".



وبشأن انعكاس اغتيال آبي بالمصلحة على فرص حزبه الانتخابية، قال كاميكوبو: "الشعب الياباني عَاطِفِيًّا ويشعر بالتعاطف مع رئيس الوزراء السابق بغض النظر عن الانتماء الحزبي".



بالمقابل لذلك، صرّح أحد الناخبين اليابانيين، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن قراره لن يتأثر بوفاة آبي لأنه صوت لحزب معارض صغير، وأكد على أن حزنه الإنساني على مقتل السيد آبي؛ لكن الأمر لديه يتعلق بالواقع المعيشي، الذي يدعمه اختيار الحزب الذي يراه مناسبا بغض النظر عن الانطباعات الإنسانية.