أكدت الحكومة السريلانكية، أمس، إن الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجى، أنه ملتزم بالتنحى كما أعلن قبل يومين غدا الأربعاء، فيما نفى جيش سريلانكا بشكل قاطع إطلاق النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مجمع الرئاسة بالعاصمة كولومبو.

وكان رئيس البرلمان السريلانكى قد أفاد أمس الأول بأن راجاباكسا سيستقيل الأربعاء، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

من جهته قال جيش سريلانكا، فى بيان نشرته الحكومة السريلانكية عبر موقعها الالكترونى، أمس، تعليقا على مقاطع فيديو تزعم بأن القوات أطلقت النار على المتظاهرين، إن «الجيش ينفى بشكل قاطع إطلاق النار على المتظاهرين، لكنه أطلق بضع طلقات نارية فى الهواء والجدران الجانبية لمدخل البوابة الرئيسية لمنزل الرئيس بهدف منع دخول المتظاهرين».

وأكد الجيش أن إطلاق النار فى الهواء والجدران الجانبية لا يعنى أن أفراد الجيش عازمون على التسبب فى أذى متعمد للمتظاهرين.

وشهدت كولومبو، عاصمة سريلانكا التجارية، آلاف الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضى، بسبب استياء الشعب من عدم كفاءة الحكومة فى مكافحة الأزمة الاقتصادية.

ومزقت حشود غاضبة الحواجز المحيطة بمقر إقامة الرئيس راجاباكسا وتسلقوا السياج وسيطروا على المنطقة حتى تم إجلاء الرئيس. وقال أطباء محليون إن ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم ضباط شرطة وصحفيون، أصيبوا نتيجة الاحتجاجات.

وقال مصدر عسكرى سريلانكى لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية إن راجاباكسا خرج من القصر الرئاسى بمساعدة القوات البحرية، التى تتمركز قرب القصر، وأبحرت بعد ذلك السفينة التى أقلته فورا من ميناء كولومبو وتمركزت فى المياه الإقليمية السريلانكية.

ورافق قادة فى الجيش الرئيس، الذى نزل من غرفة نومه فى الطابق العلوى، وغادروا القصر قبل أن يجتاح المتظاهرون الحاجز الأمنى الأول للمجمع الرئاسى، وفقا للمصدر.