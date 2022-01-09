 تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بكفر الزيات - بوابة الشروق
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تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بكفر الزيات

علاء شبل
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 3:32 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 3:32 م
تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز بمركز ومدينة كفر الزيات، وذلك خلال 24ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز كفرالزيات، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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